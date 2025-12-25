پخش زنده
دوره تربیت مربیان و فرماندهان تیمهای پیشگامان پیشرفت و عدالت در راستای توانمندسازی کودکان، نوجوانان و جوانان زنجانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛دوره تربیت مربیان و فرماندهان تیمهای پیشگامان پیشرفت و عدالت با حضور ۱۲ مربی و ۶ فرمانده و با هدف آشنایی با مباحث اولیه در راستای توانمندسازی کودکان، نوجوانان و جوانان برگزار شد.
در جریان برگزاری این دوره، معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور و معاون جوانان استان اردبیل، بهعنوان ناظر، از روند برگزاری دوره بازدید کردند.
همچنین نماینده ولیفقیه در جمعیت هلال احمر استان زنجان با برگزاری نشستی تحت عنوان «اجتماع شهدای اقتدار جمعیت هلال احمر»، یاد و خاطره ایثارگران را گرامی داشتند و بر اهمیت این جایگاه تأکید نمودند.
در پایان دوره، گواهینامه حضور به اعضای شرکتکننده اهدا شد و از تلاشها و مشارکت فعال آنان تقدیر بهعمل آمد.