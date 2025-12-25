پخش زنده
مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: در استان همدان حدود ۶۵۴ واحد تولیدی مشمول مقررات استاندارد هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هاشم علایی افزود: به حدود ۸۵۰ واحد، پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری اعطا شده است که این عدد نشاندهنده آن است که بسیاری از واحدها برای چندین محصول خود، این پروانه را دریافت کردهاند.
او تأکید کرد: بخش عمدهای از این واحدهایی که مجوز علامت استاندارد را کسب کردهاند در حوزه مصالح ساختمانی فعال هستند.
مدیرکل استاندارد استان همدان تأکید کرد: حوزه موادغذایی و سپس حوزههای سلولزی و شیمیایی از دیگر بخشهایی است که واحدهای تولیدی مجوز استاندارد را کسب کردهاند.
علایی با اشاره به وضعیت پوشش استاندارد در شهرستان ملایر تصریح کرد: شهرستان ملایر دارای ۷۶ واحد تولیدی دارای پروانه استاندارد است.
او افزود: در مجموع حدود ۱۶۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات واحد تولیدی در شهرستان ملایر صادر شده که تمرکز اصلی در این شهرستان بر حوزه صنایع غذایی است.
این مسئول با اشاره به نگاه ویژه مسئولان استانی به مسئله تولید استاندارد، تأکید کرد: حمایت و تسهیلگرایی برای بخش خصوصی نگاه ویژه در استان است و حمایت از این واحدهای تولیدی، تنها راه برونرفت و توسعه اقتصادی است.