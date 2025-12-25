پخش زنده
۴ میلیارد تومان تجهیزات درمانی از محل مجازاتهای جایگزین برای شهرستان زیرکوه تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دادگستری شهرستان زیرکوه در حاشیه اجرای طرح جهادی ارائه خدمات قضایی در مناطق محروم شهرستان زیرکوه گفت: حدود چهار میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات بیمارستان شهرستان هزینه شده و تجهیزات ضروری اتاق عمل و آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان تهیه شده است.
عارف اسداللهی افزود: همچنین حدود ۶۳۰ میلیون تومان برای تجهیز مدارس، خوابگاهها و امکانات اداری مراکز آموزشی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آموزش و پرورش گفت: مدارس مناطق هدف از نظر فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز بررسی شده و کمبودها احصا و به دستگاههای متولی اعلام شده است.
موافقتهای اولیه برای اجرای برخی پروژهها اخذ شده که امیدواریم با همکاری دستگاههای مسئول، این طرحها به نتیجه نهایی برسد.
رئیس دادگستری شهرستان زیرکوه با بیان اینکه دادگستری در کنار دستگاههای اجرایی نقش حمایتی و تسهیلگر دارد، گفت: در حوزه احقاق حقوق عامه نیز رایزنیهای گستردهای با خیرین انجام شده که علاوه بر آزادی زندانیان، منجر به تأمین اعتبارات قابل توجه برای بخش سلامت و آموزش شده است.
عارف اسداللهی با اشاره به اجرای طرح جهادی ارائه خدمات قضایی گفت: درخواستهای مردم در چارچوب قانون بررسی میشود و هر آنچه با موازین قانونی سازگار باشد، همانند گذشته مورد رسیدگی و اقدام قرار خواهد گرفت و تلاش ما این است که گرهی از مشکلات مردم باز شود و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.