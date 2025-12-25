بهسازی موتور خانه ۹۰ مدرسه مازندران
موتور خانه ۹۰ مدرسه مازندران با هزینه ۱۲ میلیارد تومانی بهسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
رئیس بهینهسازی مصرف انرژی و کربن شرکت گاز مازندران، گفت: تاکنون بهسازی موتورخانهها در ۹۰ مدرسه انجام شده و برای این پروژه نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است. در حال حاضر نیز ۲۵ مدرسه دیگر در دست اقدام قرار دارند.
ابراهیم اسکندری، با اشاره به اجرای هوشمندسازی مدارس افزود: سامانه هوشمند در نزدیک به ۱۱۰ مدرسه نصب و اجرا شده و برای این بخش، حدود ۶ میلیارد تومان هزینه شده است. این سامانهها مطابق مقررات جدید ابلاغی، زمینه لازم برای پایش و کنترل مصرف انرژی را فراهم میکنند.
او ادامه داد: بر اساس بند سوم تفاهمنامه، تکالیف سه دستگاه بهطور مشخص تعریف شده که شامل بهسازی موتورخانهها بهعنوان محور نخست، نصب سیستمهای هوشمند بهعنوان محور دوم و جایگزینی بخاریهای هوشمند بهعنوان محور سوم است.
اسکندری با قدردانی از همراهی آموزشوپرورش و نوسازی مدارس استان، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری سهجانبه، روند بهینهسازی مصرف انرژی در مدارس مازندران با شتاب بیشتری ادامه یابد و زمینه ارتقای ایمنی، کاهش هزینهها و پایداری انرژی در فضاهای آموزشی فراهم شود.