عباس مفخم قهرمان میل سنگین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ عباس مفخم ورزشکار شایسته استان مرکزی، در پنجمین دوره مسابقات جام جهانی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی موفق شد با عملکردی درخشان، مدال طلای ماده میل سنگین را از آنِ خود کند.
این دوره از رقابتها به میزبانی کشور هند برگزار شد و تیمهایی از هفت کشور شامل ایران، عراق، بلاروس، جمهوری آذربایجان، اوگاندا، تانزانیا و هند در آن حضور داشتند.
در رقابتهای انفرادی ماده میل سنگین، عباس مفخم نماینده مقتدر کشورمان با کسب ۶۰۳ امتیاز، مقتدرانه بر سکوی نخست جام جهانی ایستاد و عنوان قهرمانی این ماده را به دست آورد.
پس از وی، ورزشکار تیم جمهوری آذربایجان با ۵۳۳ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و ورزشکار تیم عراق با ۴۲۴ امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد. همچنین نمایندگان کشورهای اوگاندا (۱۷۲ امتیاز)، بلاروس (۵۳ امتیاز) و هند (۱۵ امتیاز) در ردههای بعدی این ماده قرار گرفتند.
این قهرمانی، بار دیگر توانمندی و جایگاه برجسته ورزشکاران استان مرکزی در رشتههای سنتی، آیینی و پهلوانی را به نمایش گذاشت و مورد تقدیر مسئولان ورزش استان قرار گرفت.