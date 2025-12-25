فیلم «پسر شکست‌ناپذیر «پویانمایی «قندک و مثل‌ها»، مجموعه «زیردریایی» و نماهنگ «ای ایران بخوان»، خبر‌های امروز رسانه است.

خبر‌های رسانه، پنج شنبه ۴ دی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «پسر شکست ناپذیر»، به زودی از شبکه دو پخش می‌شود.

این فیلم محصول ۲۰۲۵ داستان خانواده‌ای است که فرزند اول آنها مبتلا به یک بیماری نادر استخوانی است.

شبکه نهال پویانمایی «قندک و مثل‌ها»، را هر روز ساعت ۱۹:۳۰ پخش می‌کند.

این مجموعه داستان عروسکی است که در یک دفتر وسایل گمشده فعالیت می‌کند.

شبکه چهار از ششم دی مجموعه «زیردریایی»، را هر روز ساعت‌های ۱۱ و ۱۸ پخش می‌کند.

این مجموعه شش قسمتی روایتی از نبرد ناوگان دریایی انگلیس و آلمان در اوج جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۱ است.

شبکه تهران، نماهنگ «ای ایران بخوان» را به زودی در ده قسمت منتشر می‌کند.