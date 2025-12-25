جلسه تشکیل هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر در شهرستان فهرج با حضور فرماندار، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و جمعی از معتمدین شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان جلسه تشکیل هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر در شهرستان فهرج با حضور فرماندار، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و جمعی از معتمدین شهرستان برگزار شد.

یوسف رهگوئی فرماندار فهرج ضمن تشریح وظایف، مسئولیت‌ها و جایگاه قانونی اعضای هیئت اجرایی، بر ضرورت رعایت بی‌طرفی کامل در تمامی مراحل برگزاری انتخابات تأکید کرد

وی اظهار داشت: باید حضور حداکثری مردم را در انتخابات فراهم کنیم و انتخابات توسط عوامل اجرایی با دقت و رعایت قانون از رای مردم صیانت کنند.

فرماندار فهرج با تاکید مجدد بر رعایت قانون گفت: باید رعایت حق‌الناس را مد نظر داشته باشیم، چرا که ما امانت‌دار مردم هستیم.

اعضای اصلی:

محمد ناصر آبادی، مجید رکن‌آبادی، عباس سروش‌مهر، عباس آبادی، امین‌الله محمدزاده، ابراهیم شهمرادی، ذبیح‌الله عزیزآبادی، عظیم آزاد

اعضای علی‌البدل:

محمدعلی رازه، علیرضا رکن‌آبادی، حاج درویش معین، زهرا امیریان و حسین مهدابی