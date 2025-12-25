پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان جلسه تشکیل هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در شهرستان فهرج با حضور فرماندار، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و جمعی از معتمدین شهرستان برگزار شد.
یوسف رهگوئی فرماندار فهرج ضمن تشریح وظایف، مسئولیتها و جایگاه قانونی اعضای هیئت اجرایی، بر ضرورت رعایت بیطرفی کامل در تمامی مراحل برگزاری انتخابات تأکید کرد
وی اظهار داشت: باید حضور حداکثری مردم را در انتخابات فراهم کنیم و انتخابات توسط عوامل اجرایی با دقت و رعایت قانون از رای مردم صیانت کنند.
فرماندار فهرج با تاکید مجدد بر رعایت قانون گفت: باید رعایت حقالناس را مد نظر داشته باشیم، چرا که ما امانتدار مردم هستیم.
اعضای اصلی:
محمد ناصر آبادی، مجید رکنآبادی، عباس سروشمهر، عباس آبادی، امینالله محمدزاده، ابراهیم شهمرادی، ذبیحالله عزیزآبادی، عظیم آزاد
اعضای علیالبدل:
محمدعلی رازه، علیرضا رکنآبادی، حاج درویش معین، زهرا امیریان و حسین مهدابی