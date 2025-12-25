هوای سالم مشهد در چهارمین روز دی
کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز، پنجشنبه در وضعیت «سالم» است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۳ نشانگر هوای ناسالم است، اما شاخص هوای این کلانشهر در یک تا دو ساعت گذشته با عدد ۷۰ گویای سالم بودن هواست.
سعید محمودی افزود: کیفیت هوای ۱۰ منطقه در کلانشهر مشهد، آلوده و شاخص کیفیت هوا در ۱۳ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت، سالم است.
وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیههای خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.
محمودی گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای هوای آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.
همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب میشود.
وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.