رئیس دانشگاه فرهنگیان استان هم در این آیین گفت: خوابگاه صرفاً یک ساختمان نیست، بلکه خانه دوم دانشجو و محیطی برای آرامش، تمرکز، رشد فردی و شکلگیری هویت اجتماعی است و فراهمسازی چنین فضایی، سرمایهگذاری مستقیم و بلندمدت بر آینده علمی و انسانی کشور محسوب میشود.
سید صاحب موسوی، با تأکید بر نقش راهبردی دانشگاه فرهنگیان در آینده نظام تعلیم و تربیت کشور اظهار کرد: هر میزان هزینهکرد در این دانشگاه، سرمایهگذاری مؤثر بر کیفیت آموزش نسلهای آینده است و توجه به زیرساختهای این دانشگاه، تضمینکننده ارتقای نظام آموزشی استان و کشور خواهد بود.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان در ادامه با ارائه چند پیشنهاد، خواستار حمایت بیشتر برای توسعه فضاهای خوابگاهی شد و گفت: با توجه به افزایش جمعیت دانشجومعلمان و محدودیت فضاهای اقامتی، تکمیل و توسعه فازهای بعدی خوابگاهها بهویژه در پردیسها، میتواند دغدغه اسکان دانشجویان را بهصورت پایدار برطرف کند.
وی همچنین بر تقویت زیرساختهای رفاهی و فرهنگی در کنار خوابگاهها تأکید کرد و افزود: ایجاد سالنهای مطالعه، فضاهای ورزشی و تأمین اینترنت پایدار، میتواند خوابگاه را به محیطی تربیتی، پویا و رشددهنده تبدیل کند.