به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی استاندار در آئین افتتاح سرای دانشجویی شهید دانشجو معلم، سید شجاعت عوض‌زاده در یاسوج گفت: پیشرفت این طرح در تیرماه امسال ۵۵ درصد بود که با درخواست دانشگاه فرهنگیان و پیگیری‌ها این طرح تعیین تکلیف و امروز به بهره‌برداری رسید.

رحمانی اعتبار هزینه شده این خوابگاه را ۷۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: با وجود محدودیت‌های منابع و شرایط جنگ ۱۲ روز و به دلیل ضرورت، تلاش کردیم تا طرح در این مدت کم به سرانجام برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشکر از دستگاه‌های اجرایی دخیل در اجرای این طرح بیان کرد: نقش دانشگاه فرهنگیان به عنوان متولی تربیت معلم، حائز اهمیت و کلیدی بوده و بنیان توسعه واقعی و پایدار آموزش و پرورش است.

اختصاص بیش از هزار میلیارد به آموزش و پرورش استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: در سفر رئیس جمهور به استان، موضوع آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گرفت و هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مدارس نیمه‌تمام، خوابگاه‌ها و طرح های مرتبط در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: برای خوابگاه دخترانه با پیشرفت ۴۰ درصدی، مبلغ ۹۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار شده که با انتخاب پیمانکار، حوزه عمرانی استانداری بر اجرای آن نظارت کند تا سریعاً به بهره‌برداری برسد.