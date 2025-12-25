به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز، پنج شنبه ۴ دی ماه در آبادان با ۱۸۸، خرمشهر با ۱۸۲، کارون با ۱۵۳، ماهشهر با ۱۵۳، هندیجان با ۱۵۴ و بهبهان با ۱۵۸ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع قرمز و ناسالم هوا در این شهرستان‌ها است.

همچنین آلودگی هوا در شهر‌های شادگان با ۱۰۴، اهواز با ۱۱۷، هویزه با ۱۱۱، سوسنگرد با ۱۳۵ و آغاجاری با ۱۰۳ میکروگرم بر مترمکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای تمامی گروه‌های حساس گزارش شده است.

براساس داده‌های این سامانه شهر‌های امیدیه، رامشیر، هفتکل، باغملک، مسجدسلیمان، ملاثانی، شوشتر، دزفول، اندیمشک و شوش در وضعیت زرد و قابل قبول و شهر‌های رامهرمز، ایذه، دزپارت، لالی و اندیکا در وضعیت سبز و پاک قرار گرفتند.