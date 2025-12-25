وابستگی به قطعات خارجی؛ چالش پنهان کیفیت لوازم خانگی
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به نقش کلیدی کیفیت در موفقیت صنعت لوازم خانگی تأکید کرد: وابستگی به قطعات خارجی همچنان یکی از مهمترین چالشهای ارتقای کیفیت محصولات داخلی در این صنعت به شمار میرود.
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران در گفتوگو با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی از صنایع پیشران اقتصاد کشور است، گفت: کیفیت این محصولات تأثیر مستقیمی بر رضایت مصرفکننده، سهم بازار و اعتماد عمومی به تولید ملی دارد و بررسیها نشان میدهد کیفیت لوازم خانگی ارتباط مستقیمی با میزان وابستگی به قطعات وارداتی دارد.
امیر حیدری افزود: بخش قابل توجهی از قطعات حیاتی لوازم خانگی از جمله کمپرسور یخچال و کولر، بردهای الکترونیکی پیشرفته، موتورهای الکتریکی کوچک و انواع حسگرها همچنان از خارج تأمین میشود و این موضوع پیامدهای متعددی برای تولیدکنندگان داخلی به همراه دارد.
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران اضافه کرد: هرگونه تأخیر در تأمین یا افت کیفیت قطعات وارداتی میتواند بهطور مستقیم عملکرد، دوام و کیفیت نهایی محصول را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، نوسانات ارزی و محدودیتهای تجاری باعث ناپایداری در قیمت تمامشده و در برخی موارد جایگزینی قطعات با نمونههای کمکیفیتتر میشود.
امیر حیدریف اتکا در روند نوآوری را از دیگر تبعات وابستگی به قطعات خارجی دانست و گفت: ادامه اتکا به فناوریهای وارداتی، مانع توسعه سریع فناوری بومی شده و فاصله رقابتی لوازم خانگی داخلی با نشان های معتبر جهانی را افزایش میدهد.
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به پیشرفتهای صورتگرفته در داخل کشور افزود: طی سالهای اخیر بخش مهمی از قطعات و زیرمجموعههای لوازم خانگی بومیسازی شده و توانمندیهای داخلی در تولید بدنه، شیشه، پلاستیکهای مهندسی، رنگ، لولههای مسی و حتی بردهای الکترونیکی ساده رشد قابل توجهی داشته است.
امیر حیدری، راهکار ارتقای پایدار کیفیت لوازم خانگی را توسعه زنجیره تأمین داخلی اعلام کرد و گفت: سرمایهگذاری هدفمند در فناوریهای بومی، همکاری نزدیک صنعت با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و استقرار نظامهای ارزیابی و استانداردهای کیفی سختگیرانه میتواند ضمن کاهش وابستگی به قطعات خارجی، کیفیت محصولات داخلی را حفظ و حتی تقویت کند.
به گفته دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران، تحقق این رویکرد آیندهنگرانه زمینه رقابتپذیری لوازم خانگی ایرانی در بازارهای منطقهای و جهانی را نیز فراهم خواهد کرد.