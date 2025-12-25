جلسه انتخاب هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان بم با حضور فرماندار، اعضای حقوقی هیات اجرایی و اعضای شورای نظارت شهرستان برگزار شد.

وحدت عیدی فرماندار شهرستان بم در این جلسه گفت: رعایت قانون و حفظ بی‌طرف کامل را مهمترین وظیفه و ماموریت تمامی ارکان برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دانست.

اعضای اصلی:

اعظم ملکیان‌فر، جواد اماندادی، حسام فراهانی، رضا رحیم نژاد، محسن زاهدی، بهروز برایی نژاد، سعید بنی اسدی و فاطمه بهرامی

اعضای علی البدل:

یوسف امینی، رامین ولندیاری، حمید رضا رشیدی، محمد ابوذری و مهدی عادلی