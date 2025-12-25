مسابقات انتخابی تیم ملی کاتای انفرادی مردان با حضور قهرمانان برتر سراسر کشور، در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و نمایندگان استان مرکزی موفق شدند عناوین شاخصی را در این رقابت‌های ملی کسب کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ این مسابقات با هدف شناسایی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در اردوهای تیم ملی برگزار گردید که طی آن ورزشکاران استان مرکزی نتایج درخشانی به دست آوردند. در این رقابت‌ها علی زند از استان مرکزی موفق به کسب مدال طلا شد و ابوالفضل شهرجردی از استان مرکزی مدال نقره را از آن خود کرد.

همچنین در این دوره از مسابقات، یزدان قوام و عباس حیاتی‌فر از استان کرمان به‌صورت مشترک موفق به کسب مدال برنز شدند.

این موفقیت ارزشمند، بیانگر سطح بالای آمادگی، توان فنی و جایگاه مطلوب کاتاروهای استان مرکزی در عرصه ملی است و امید می‌رود این ورزشکاران با تداوم این روند، در ترکیب تیم ملی جمهوری اسلامی ایران نیز افتخارآفرینی کنند.