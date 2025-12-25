پخش زنده
کارشناس هواشناسی مازندران: تا یکشنبه بارشها پراکنده در دامنه ها و ارتفاعات غربی استان بابارش برف پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز در ساعت بعدازظهر و شب بارش باران بویژه در نواحی جلگهای و ساحلی استان را شاهد هستیم.
تاکامی با اشاره به اینکه در شهرهای غربی میزان بارش بیشتر است افزود: فردا سواحل غربی استان با بارش پراکنده همراه خواهد بود.
وی گفت: از شنبه تا دوشنبه ارتفاعات غربی استان بارش پراکنده باران و برف پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی مازندران افزود: دیروز نوشهر با ۱۷ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۹ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته تاکامی دریا از امروز به تدریج مواج میشود و تا صبح شنبه مواج است برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.