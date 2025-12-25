به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ اکبر بهنام جو در دومین مجمع آموزشی حکمرانی مالی، با اشاره به اینکه در استان قم از مدیران شایسته و مناسبی بهره می‌بریم گفت: دیوان محاسبات نقش نظارتی بر نحوه اجرای منابع مالی دارد و این نظارت می‌تواند در هزینه کرد بهتر منابع مالی موثر باشد.

وی افزود: در استان باید تلاش کرد منابع مالی که در خزانه قرار می‌گیرد به بهترین شکل هزینه شود و مردمی که مالیات می‌دهند باید ببینند که هزینه‌هایی که پرداخت می‌کنند کجا هزینه می‌شود، چرا که این نوع عملکرد باعث دلگرم‌تر شدن مردم و مالیات دهندگان می‌شود.

استاندار به نقش نظارتی دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: هر چه توانمندی را بالاتر ببریم و نظارت‌ها را افزایش دهیم می‌توانیم فعالیت‌های موثرتری را در زمینه استفاده از منابع مالی استان داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ادارات هم باید بودجه را به خوبی جمع بندی و هزینه کنند.

بهنام جو به راه‌های مختلف تامین مالی اشاره کرد و گفت: در زمینه‌هایی مانند مولد سازی وضع استان خوب نیست و روند مولد سازی با کندی پیش می‌رود پس باید بتوانیم عملکرد خود را در زمینه مولد سازی ارتقا دهیم.

وی به نقش بهره وری در بودجه ریزی استان تاکید کرد و گفت: باید بتوانیم در هزینه کرد بودجه عملکرد بالاتری داشته باشیم و مانند بخش خصوصی باید بهره وری را در ادارات رشد دهیم و مشوق‌ها را در بودجه‌های جاری ادارات به رشد بهره وری متصل کنیم.

استاندار افزود: قم وضع درآمدی خوبی، اما باید مازاد درآمد داشته باشیم و از این مازاد درآمد به بهترین شکل در بودجه سال آینده بهره ببریم و بتوانیم این خلق ثروت ایجاد شده را در استان هزینه کنیم.