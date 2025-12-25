پخش زنده
معاون سازمان جوانان گفت: فرماندهی و هدایت نوجوانان بدون آشنایی با زیستبوم فکری و زبانی آنها ممکن نیست و امروز بیش از هر زمان دیگری به نظم در فعالیتهای جوانان نیاز داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛عباسعلی محمدزاده، معاون سازمان جوانان، در جمع فرماندهان و مربیان تیمهای پیشگامان پیشرفت و عدالت، با اشاره به اهمیت نظم در آموزههای دینی، گفت: حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام در واپسین لحظات عمر شریف خود، امام حسن علیهالسلام را به تقوای الهی و نظم در امور سفارش کردند و این نشان میدهد که نظم، رکن اساسی در پیشرفت فردی و اجتماعی است.
وی با بیان اینکه یکی از حلقههای مفقوده در برخی فعالیتهای جوانان، نبود نظم بوده است، افزود: خوشبختانه با حضور نیروهای جدید و متعهد، این فرهنگ بهتدریج در حال نهادینه شدن است و امروز شاهد تسری نظم، حتی در ظاهر و پوشش تشکلها هستیم؛ موضوعی که نشاندهنده اثرگذاری الگوهای صحیح در مجموعههاست.
معاون سازمان جوانان خطاب به فرماندهان و مربیان تیمهای پیشگامان پیشرفت و عدالت تأکید کرد: لازم است این مفاهیم به زیرمجموعهها منتقل شود و به نوجوانان آموزش داده شود که اشتباه، لزوماً به معنای پایان راه نیست، اما ماندن در خطا و بیتوجهی به اصلاح، میتواند آینده آنها را به خطر بیندازد.
محمدزاده با اشاره به شرایط خاص نسل نوجوان، بهویژه متولدین دهه ۹۰، گفت: این نسل دارای ادبیات، دغدغهها و ویژگیهای خاص خود است و فرماندهان و مربیان باید پیش از ورود به عرصه هدایت و راهبری، شناخت دقیقی از زبان، واژهها و ذهنیت این نسل داشته باشند. نوجوانان در سنی هستند که کمتر حرفپذیرند و گاه خود را محور همهچیز میدانند؛ هنر ما این است که بدون فاصله گرفتن، آنها را همراه کنیم.
وی همچنین از برنامهریزی برای تقسیمبندی و تقویت ساختار معاونتهای جوانان خبر داد و افزود: تجربه موفق حضور مدرسین ارشد در کنار معاونین جوانان نشان داده که این همافزایی، نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی در پایان با قدردانی از عملکرد مجموعه جوانان استان زنجان افزود: آنچه از فعالیتهای جوانان زنجان مشاهده میشود، نشاندهنده جایگاه مطلوب این استان در مقایسه با استانهای همجوار است و ستاد سازمان جوانان نیز با تمام توان در کنار شما خواهد بود تا گامهای مؤثری در مسیر توانمندسازی نسل جوان برداشته شود.