مدیر کل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از تبدیل کاخ تاریخی «اجابیت» در کلاردشت، به موزه باستان شناسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، لیلا خسروی گفت: کاخ «اجابیت» ، از نظر معماری جزء بناهای بینظیر بهشمار میرود که با برنامه ریزی اداره کل موزه ها، به مجموعه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور واگذار شد.
مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی افزود: خوشبختانه بنا در وضعیت نسبتاً سالمی قرار دارد و شرایط کلی آن مناسب است.
وی گفت: هدف ما این است که در آینده نزدیک بتوانیم این مجموعه را به یک موزه باستانشناسی برای شهرستان کلاردشت تبدیل کنیم، موزهای که با محتوایی متناسب با فرهنگ و تمدن این بخش از استان مازندران طراحی شود و بتواند هویت تاریخی منطقه را بهدرستی به نمایش بگذارد.
مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز در این مراسم نیز با تبریک این رویداد گفت: این اتفاق مبارک در خصوص این باغ بسیار زیبا، با انتقال آن به مجموعه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور و نهاد ریاست جمهوری محقق شد؛ موضوعی که با پیشنهاد مقام عالی وزارت و موافقت جناب آقای دکتر صالحی و حمایت ریاست محترم و نهاد ریاست جمهوری به نتیجه رسید.
سعید خال افزود: نگاه وزارت میراثفرهنگی و گردشگری بر این است که چنین مکانهایی به موزه تبدیل شوند تا بتوانند تاریخ مازندران، تمدن و فرهنگ غنی این خطه را بهدرستی به نمایش بگذارند.
مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی ادامه داد: با بازگشایی این موزه، مردم عزیز و مهربان استان سرسبز مازندران، بهویژه اهالی منطقه کلاردشت و همچنین گردشگرانی که از نقاط مختلف کشور و جهان به این منطقه سفر میکنند، میتوانند از موزه تاریخ تمدن بازدید کرده و با پیشینه ارزشمند این منطقه آشنا شوند.
کاخ اجابیت، در زمان رضا شاه و در سال ۱۳۱۸ ساخته شده که در دامنه بلندی های روستای اجابیت کلاردشت قرار گرفته و معماری و طراحی داخلی و بیرونی آن به سبک اروپایی بوده و در آن تزئینات و گچ کاری های ظریف و زیبایی کار شده است، سنگ کاری ها و نقوش حک شده روی سنگ ها هم جلوه زیبایی به این اثر تاریخی داده است.