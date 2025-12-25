مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: به مناسبت فرا رسیدن اولین جمعه ماه رجب، ویژه برنامه لیلة الرغائب در ۱۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه استان قزوین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام سیدمصطفی مجیدی بیان کرد: لیلة الرغائب اولین شب جمعه ماه رجب است و در وصفش فضیلت‌های بسیاری را برشمردند.

وی ادامه داد: در این شب در‌های رحمت الهی به سوی زمینیان گشوده شده است و عرشیان همه آماده‌اند تا در بزم دعا و نیایش زمینیان حضور یابند بنابراین مردم اعمال اولین شب جمعه ماه رجب را در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه استان قزوین به جا می‌آوردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اضافه کرد: پنجشنبه شب، نماز و نیایش شب لیلة الرغائب در حرم مطهر امامزاده حسین (ع)، آمنه خاتون (س) و بالغ بر ۱۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه استان قزوین برگزار می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در حرم مطهر امامزاده حسین (ع) قزوین با اقامه نماز مغرب و عشاء، سخنرانی و قرائت دعا پر فیض کمیل توسط حاج علی فرمانی در آستان مقدس امامزاده آمنه خاتون (س) قزوین نیز قرائت زیارت آل یاسین: توسط کربلایی رضا تقیدخت قرائت دعای کمیل با نوای: حاج محمد نبوی سینه زنی: کربلایی مجتبی سیفی آذر از ساعت ۲۳ و سی دقیقه آغاز می‌شود و نظیر چنین مراسمی در سایر امامزادگان با قرائت ادعیه وارد بر این شب برگزار می‌شود.