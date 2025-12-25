\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0631\u0633\u06cc \u0648 \u0646\u0638\u0627\u0631\u062a \u0628\u0631 \u0627\u0635\u0646\u0627\u0641 \u0645\u0634\u0647\u062f \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0635\u0627\u062d\u0628 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0635\u0646\u0641\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0642\u0627\u0633\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0631\u0627\u062a\u06cc \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0635\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062e\u0644\u0641\u0627\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0646\u062c\u060c \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0628\u0631\u0646\u062c\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u0644\u0648\u0637 \u0648 \u063a\u06cc\u0631\u0627\u0635\u0644\u06cc \u0628\u0647\u200c\u062c\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0646\u062c \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0636\u0631\u0631 \u0632\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0631\u0641\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u0628\u0647 \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.