شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز پنجشنبه چهارم دی ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز پنجشنبه چهارم دی ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان
شهرک گلستان محدوده خیابانهای شکوفه از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
شاهرود
محدوده چهارراه باغ زندان از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۰۰