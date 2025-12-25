به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ تیم فجر شهید سپاسی شیراز در هفته پانزدهم لیگ برتر فردا پنجم دی‌ماه از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف فولاد خوزستان می‌رود.

شاگردان پیروز قربانی در هفته چهاردهم لیگ برتر با پیروزی قاطع چهار بر صفر برابر ملوان در انزلی، بهترین نتیجه فصل خود را رقم زدند.

فولاد خوزستان هم با ۱۴ بازی و تنها ۲ برد، هفت تساوی و پنج شکست، ۱۳ امتیازی و در رده سیزدهم جدول قرار دارند.

یحیی گل‌محمدی سرمربی فولاد خوزستان در دیدار برابر فجر به دلیل کارت قرمز بازی گذشته، محروم است و باید از روی سکوها تیمش را هدایت کند.

فجر شهید سپاسی شیراز هم اکنون با چهار برد، ۶ تساوی و چهار شکست از ۱۴ بازی و کسب ۱۸ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد.