رئیس کل دادگستری استان در هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان گفت: هدف از تشکیل اقتصاد مقاومتی تلاش برای حل مشکلات، رفع موانع واحد‌های تولیدی و رونق اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بررسی مشکلات شرکت‌های معدن روی استان در دستور کار هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی

رئیس کل دادگستری استان در هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان با اشاره به اینکه حمایت از واحد‌های تولیدی رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت گفت: هدف از تشکیل اقتصاد مقاومتی تلاش برای حل مشکلات، رفع موانع واحد‌های تولیدی و رونق اقتصادی است.

حجت الاسلام فرجی برحق حمایت از واحد‌های تولیدی در مسیر رونق اقتصادی را از جمله مهترین وظایف مسئولان و

شفافیت در حوزه تولید و تعهدات ارزی را مهمترین انتظار از واحد‌های تولیدی دانست.

رییس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی در واحد‌های تولیدی برای بررسی مشکلات مورد اهتمام ستاد اقتصاد مقاومتی است گفت: تلاش برای رفع موانع تولید مصداق بارز تحقق شعار سال است.