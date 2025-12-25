پخش زنده
جانشین فرماندهی انتظامی استان از کشف بیش از ۴۸۴ کیلو گرم انواع مواد مخدر در عملیاتهای یک ماه گذشته در این استان خبر داد و گفت: در این عملیاتها ۷۱۴ نفر در رابطه با مواد مخدر دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سردار " احمدرضا چگنی" در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: یکی از مهمترین برنامه ریزیهای عملیاتی پلیس استان، بازنگری طرحهای مبارزه با مواد مخدر و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی پلیس و پیگیری ویژه مطالبات و گزارشهای مردمی به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ بوده است.
وی توجه به گزارشهای مردمی و اجرای هدفمند طرحهای امنیت بخش در سطح استان را بخش مهم دیگری از برنامههای اولویت دار پلیس استان در این حوزه خواند و گفت: از ابتدای سال تا کنون، انجام عملیاتهای موردی، اجرای طرحهای عملیاتی پاک سازی نقاط آلوده با بهره گیری از توان اجرایی پلیس استان به صورت مستمر دنبال میشود که این مهم رضایت مندی مطلوبی از عملکرد پلیس در مبارزه با مواد مخدر را به همراه داشته است.
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به آخرین کشفیات و دستاوردهای پلیس استان در برخورد با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدرگفت: در یک ماه گذشته ۴۸۴ کیلو ۴۷۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شده است.
سردار چگنی ادامه داد: در این عملیاتها ۳۲۱ قاچاقچی، خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و ۳۹۳ معتاد متجاهر جمع آوری و به مراجع قضایی و یا به مراکز کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.
وی در پایان بازتاب همکاریهای مردمی در این حوزه را در توفیقات پلیس در این حوزه بسیار تأثیرگذار برشمرد و اظهار داشت: تلفن ۱۱۰ در کلیه ساعات شبانه روز آماده دریافت گزارشها و اطلاعات شهروندان است.