رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور (مرحله اول انتخابی تیم ملی) امروز در تبریز پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور (مرحله اول انتخابی تیم ملی) یادواره ۹۰۰۰ شهید والامقام آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید پرویز مسگری از دیروز در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی دی تبریز و به میزبان استان آذربایجان شرقی در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی فدارسیون کشتی، اسامی نفرات راه یافته به دیدار فینال و رده بندی پنج وزن نخست که مسابقات آن امشب (پنج شنبه) برگزار میشود، به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم:
فینال: مهدی ویسی (سهمیه) – علی یحیی پور (مازندران)
رده بندی:
علیرضا سرلک (لرستان) – احمدی (مرکزی)
امیر پرسته (سهمیه) – محمدجواد یخکشی (سهمیه)
۶۵ کیلوگرم:
فینال: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) – پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان)
رده بندی:
یاسین رضایی (مازندران) – پویا کاکوئی (سهمیه)
آرمین حبیب زاده (سهمیه) – سینا زندی (همدان)
۷۴ کیلوگرم:
فینال: امیرمحمد یزدانی (مازندران) – امیرحسین حسینی (توابع تهران)
رده بندی:
محمد بخشی (سهمیه) – علی اکبر فضلی (سهمیه)
علی رضایی (سهمیه) – پژمان ذوالفقار (سهمیه)
۸۶ کیلوگرم:
فینال: علی سوادکوهی (مازندران) – سجاد غلامی (البرز)
رده بندی:
وحید اسماعیل زاده (توابع تهران) – امیرحسین کاووسی (سهمیه)
محمدحسین نوروزیان (کردستان) - محمدجواد صالحی (سمنان)
۹۷ کیلوگرم:
فینال: مجتبی گلیج (مازندران) – علیرضا رکابی (سهمیه)
رده بندی:
ابوالفضل بابالو (تهران) – حسین مفیدی (تهران)
عرفان علی زاده (سهمیه) – امیرحسین باقریان (آذربایجان شرقی)