

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور (مرحله اول انتخابی تیم ملی) یادواره ۹۰۰۰ شهید والامقام آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید پرویز مسگری از دیروز در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی دی تبریز و به میزبان استان آذربایجان شرقی در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی فدارسیون کشتی، اسامی نفرات راه یافته به دیدار فینال و رده بندی پنج وزن نخست که مسابقات آن امشب (پنج شنبه) برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم:

فینال: مهدی ویسی (سهمیه) – علی یحیی پور (مازندران)

رده بندی:

علیرضا سرلک (لرستان) – احمدی (مرکزی)

امیر پرسته (سهمیه) – محمدجواد یخکشی (سهمیه)

۶۵ کیلوگرم:

فینال: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) – پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان)

رده بندی:

یاسین رضایی (مازندران) – پویا کاکوئی (سهمیه)

آرمین حبیب زاده (سهمیه) – سینا زندی (همدان)

۷۴ کیلوگرم:

فینال: امیرمحمد یزدانی (مازندران) – امیرحسین حسینی (توابع تهران)

رده بندی:

محمد بخشی (سهمیه) – علی اکبر فضلی (سهمیه)

علی رضایی (سهمیه) – پژمان ذوالفقار (سهمیه)

۸۶ کیلوگرم:

فینال: علی سوادکوهی (مازندران) – سجاد غلامی (البرز)

رده بندی:

وحید اسماعیل زاده (توابع تهران) – امیرحسین کاووسی (سهمیه)

محمدحسین نوروزیان (کردستان) - محمدجواد صالحی (سمنان)

۹۷ کیلوگرم:

فینال: مجتبی گلیج (مازندران) – علیرضا رکابی (سهمیه)

رده بندی:

ابوالفضل بابالو (تهران) – حسین مفیدی (تهران)

عرفان علی زاده (سهمیه) – امیرحسین باقریان (آذربایجان شرقی)