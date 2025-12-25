به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: با افزایش سرعت باد شمال غربی، دریا در نیمه غربی تنگه هرمز، سواحل و جزایر خلیج فارس بویژه کیش و لاوان همچنین مناطق دریایی شهرستان پارسیان، متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر غربی استان صورت بپذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: به لحاظ دمایی بتدریج تا اوایل هفته آینده، کمینه دما در بیشتر نقاط استان روندی افزایشی دارد.

حمزه نژاد گفت: جمعه و شنبه در ارتفاعات و جزایر خلیج فارس وقوع رگبار پراکنده باران مورد انتظار است و در روز‌های یکشنبه بویژه دوشنبه با تقویت شرایط بارشی، در بیشتر مناطق استان (با تاکید بیشتر بر مناطق دریایی و شهر‌های ساحلی)، رگبار باران و رعد و برق گاهی وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.