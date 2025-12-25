فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از دستگیری سارق طلاجات منزل و کشف ۲۱۵ گرم طلا به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سرهنگ کارآگاه هادی نوروزی گفت: درپی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزل یکی از شهروندان در ابهر، موضوع دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات پلیسی، سارق منزل شناسایی و با هماهنگی قضائی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی ابهر دستگیر و اموال مسروقه به مقدار ۲۱۵ گرم طلا با ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال کشف که در این خصوص پرونده تکمیل و به همراه متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست، برای پیشگیری از وقوع سرقت، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را برای پیگیری از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.