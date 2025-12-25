به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان؛ دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان، در دیداری با محوریت تعامل قضایی ـ انتظامی، بر نقش کلیدی هماهنگی میان دادسرا و مجموعه انتظامی در ارتقای امنیت اجتماعی و صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.

علیرضا محمدی در این نشست که در دفتر دادستانی و با حضور سرهنگ سادات حسینی سرپرست فرماندهی انتظامی، رؤسای پلیس آگاهی و پلیس اطلاعات، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان و رئیس یگان اجراییات دادگستری برگزار شد، افزود: تعامل مؤثر و مستمر میان بازپرسان دادسرا و ضابطان انتظامی، زمینه‌ساز تسریع در رسیدگی دقیق به پرونده‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضاییه در تقویت همکاری‌های بین‌بخشی افزود: دادسرا به عنوان محور هدایت و راهبری فرآیند‌های قضایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد انسجام و هماهنگی میان نهاد‌های مسئول در حوزه امنیت و عدالت دارد و این تعامل باید به صورت هدفمند و نظام‌مند تداوم یابد.

محمدی تأکید کرد: همکاری نزدیک میان مراجع قضایی و انتظامی، علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، موجب پیشگیری از بروز ناهنجاری‌ها و ارتقای احساس امنیت در سطح جامعه می‌شود.

در پایان این دیدار، به پاس تعامل سازنده و همکاری مؤثر قضایی ـ انتظامی، از امیر پدرام بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان تجلیل به‌عمل آمد و بر استمرار این رویکرد با حمایت و نظارت مستقیم دادستانی شهرستان تأکید شد.