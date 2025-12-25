مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از برگزاری پویش «پرواز تا ثریا» به مناسبت پرتاب سه ماهواره جدید ایرانی، با محوریت فضا، ماهواره و فناوری‌های نوین برای کودکان و نوجوانان سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اعلام خبر برگزاری این پویش گفت: کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران (کافنا) با همکاری سازمان فضایی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رویداد فرهنگی «پرواز تا ثریا» را به مناسبت پرتاب سه ماهواره جدید ایرانی با محوریت فضا، ماهواره و فناوری‌های نوین برای کودکان و نوجوانان سراسر کشور برگزار می‌کند.

وی افزود: این رویداد علمی‌فرهنگی در دو بخش اصلی طراحی شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را تا ۱۲دی ماه در قالب‌های نقاشی، پادکست و ساخت ماکت با موضوع فضا و ماهواره به نشانی kafna_ir ۲@ در پیام رسان بله ارسال کنند و یا اصل نقاشی یا ماکت خود را به مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور تحویل دهند.

علامتی با بیان اینکه هدف از برگزاری این پویش تقویت خلاقیت علمی، ترویج فرهنگ فضایی، امیدآفرینی و آشنایی نسل نوجوان با دستاورد‌های فضایی ایران است،گفت :سال گذشته باحضور وزیر محترم آموزش و پرورش کانون علوم فناوری‌های نوین ایران ذیل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاسیس شد که مراحل اولیه راه اندازی این کانون در سطح پنج منطقه در استان‌های کشور در حال انجام است و در تلاشیم تا بتوانیم تفکر و ترویج علمی را در بین کودکان و نوجوانان در مناطق کم برخوردار گسترش دهیم و بستری برای بروز استعداد‌های علمی و هنری کودکان و نوجوانان فراهم آوریم.

وی افزود: در همین راستا کانون فعالیت های تخصصی در سیزده رشته شامل هوش مصنوعی، علوم زیستی، زیست شناسی، نانو، بیوتکنولوژی و ... را براساس نیاز‌های مخاطب در کنار فعالیت های فرهنگی ادبی و هنری آغاز کرده است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در پایان گفت: روز یکشنبه همزمان با همین پرتاب این سه ماهواره در مراکز کانون پرورش فکری در سراسر کشور برنامه‌های متنوعی دراین حوزه خواهیم داشت.

یکشنبه هفتم دی ماه قرار است، سه ماهواره ایرانی پایا (طلوع ۳)، نمونه دوم ماهواره کوثر و ماهواره ظفر ۲ از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب می‌شوند.