رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس با تأکید بر تغییر رویکرد بودجهنویسی گفت: مجلس و دولت در بررسی لایحه بودجه سال آینده به دنبال واقعیسازی ارقام و کاهش شکاف میان تورم و حقوق کارکنان دولت هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تشریح روند بررسی لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: ترکیب کمیسیون تلفیق متشکل از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و سه نماینده از هر یک از کمیسیونهای تخصصی مجلس است که در مجموع ۴۵ نفر مسئول بررسی لایحه بودجه دولت هستند.
غلامرضا تاجگردون با اشاره به تغییر آییننامه داخلی مجلس افزود: فرآیند بررسی بودجه که در سالهای گذشته دو مرحلهای بود، امسال دوباره به صورت یکمرحلهای انجام میشود؛ به این معنا که کلیات بودجه ظرف سه روز در کمیسیون تلفیق بررسی و سپس برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: در صورت تصویب کلیات در صحن علنی، بررسی جزئیات در کمیسیون تلفیق آغاز میشود، اما اگر کلیات رأی نیاورد، لایحه به دولت بازمیگردد و دولت موظف است ظرف پنج روز اصلاحات مورد نظر مجلس را اعمال کند تا بررسی مجدد از سر گرفته شود.
پرهیز از رشد غیرواقعی درآمدها
غلامرضا تاجگردون با بیان اینکه هنوز بررسیهای عمیق کارشناسی آغاز نشده است، گفت: آنچه در لایحه دولت مشهود است، تلاش برای واقعیسازی اعداد و جلوگیری از رشد غیرواقعی، بهویژه در بخش درآمدهای نفتی و غیرنفتی است. درآمدها متناسب با شرایط اقتصادی امروز کشور تنظیم شده است و شاهد افزایشهای غیرقابل تحقق نیستیم.
حقوق کارکنان و مالیات از دغدغههای اصلی مجلس
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به فشارهای هزینهای موجود در بودجه افزود: موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت یکی از دغدغههای جدی نمایندگان مجلس، مردم و دولت است. جهتگیری مجلس بر این است که نرخ افزایش حقوق کارکنان بیش از ۲۰ درصد باشد تا بخشی از فاصله ایجادشده میان تورم و حقوق در سالهای گذشته جبران شود.
غلامرضا تاجگردون تصریح کرد: در صورت افزایش حقوق، مجلس تلاش خواهد کرد نظام معافیتهای مالیاتی و شیوه اخذ مالیات، بهویژه به صورت پلکانی، به نحوی تنظیم شود که فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان وارد نشود.
اصلاح ساختار بودجه و حذف احکام متفرقه
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، اصلاح ساختار بودجه را یکی از اقدامات مهم مجلس دانست و گفت: برای نخستین بار بودجه بدون احکام و تبصرههای متعدد تنظیم شده که این موضوع گام مهمی در اصلاح ساختار بودجه محسوب میشود. مجلس تلاش کرده در بررسی بودجه، از قانونگذاری و مداخله در سایر قوانین پرهیز کند.
غلامرضا تاجگردون افزود: این رویکرد میتواند آغاز یک اصلاح ساختاری جدی باشد که بخش قابل توجهی از مشکلات انباشته بودجهنویسی سالهای گذشته را برطرف کند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در پایان با اشاره به ضرورت تطبیق بودجه با برنامه هفتم توسعه گفت: دولت موظف به ارائه جداول تطبیقی بودجه با برنامه هفتم است که این گزارشها هنوز به مجلس ارائه نشده است و بررسی دقیق آن در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت.