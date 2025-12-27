امروز: -
نسخه اصلی
عکس » بین الملل
دریافت تصاویر

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۶ دی ۱۴۰۴

این گزارش تصویری روایتی است از زندگی پیچیده در رنج و شادی که در روز‌های اخیر در رسانه‌های جهان منعکس شده است.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ - ۰۰:۴۷
خبرهای مرتبط

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۲۸ آذر ۱۴۰۴

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۲۵ آذر ۱۴۰۴

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۱۵ آذر ۱۴۰۴

برچسب ها: عکس خبری ، عکس منتخب جهان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 