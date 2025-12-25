مدیرکل امور شورا‌ها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش: عملکرد شورای آموزش و پرورش یزد رضایت‌بخش و پیشرو در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد خرم در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به برگزاری همایش ملی شورا‌های آموزش و پرورش در سراسر کشور گفت: در جریان این برنامه، توفیق حضور در شورای آموزش و پرورش استان یزد برای ما فراهم شد و این استان از جمله استان‌های موفق و قابل اتکای وزارت آموزش و پرورش به شمار می‌رود.

وی افزود: استان یزد طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعداد قابل توجهی جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار کرده و تا امروز دهمین جلسه شورای سال جاری نیز با حضور استاندار یزد تشکیل شده است. از نگاه ستاد وزارت آموزش و پرورش، ارزیابی عملکرد این شورا مثبت بوده و هم در تعداد مصوبات و هم در میزان تحقق و اجرای آنها، عملکرد بسیار خوبی ثبت شده است.

خرم با اشاره به بند‌های درآمدی قانون شورای آموزش و پرورش تصریح کرد: استان یزد در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون شورا‌های آموزش و پرورش که از مهم‌ترین ظرفیت‌های درآمدزایی این حوزه است، در سطح کشور با فاصله قابل توجهی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: درآمد استان یزد از محل تبصره ۳ ماده ۱۳ از حدود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به حدود ۳۸ میلیارد تومان در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده رشدی نزدیک به ۹۰۰ درصد است. این موفقیت نتیجه همکاری مؤثر استانداری، به‌ویژه معاونت عمرانی، و شهرداری‌های استان در حوزه عوارض شهری، نوسازی و تفکیک اراضی است.

مدیرکل امور شورا‌ها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه صد درصد این درآمد‌ها به تجهیز و توسعه فضا‌های آموزشی اختصاص می‌یابد، خاطرنشان کرد: عملکرد استان یزد در این بخش بسیار عالی و قابل تقدیر است و می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشد.

وی به ضرورت توجه بیشتر به اجرای مواد ۱۶ و ۱۸ قانون شورا‌های آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این مواد ناظر بر حوزه انبوه‌سازی است و بر اساس آن، در صورت احداث حداقل ۲۰۰ واحد، تأمین فضای آموزشی نیز الزامی است. در این بخش، استان یزد نیازمند بررسی و توجه جدی‌تری است و لازم است سازوکار‌های اجرایی آن تقویت شود.

خرم تأکید کرد: با رفع این نقیصه، جایگاه استان یزد در حوزه شورای آموزش و پرورش بیش از پیش ارتقا خواهد یافت و مسیر توسعه فضا‌های آموزشی با شتاب بیشتری دنبال می‌شود.