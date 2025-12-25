مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: فرایند قرعه کشی و تخصیص اراضی برای سه هزار و ۶۰ متقاضی زنجانی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛سعید شاهین فر با بیان اینکه روند تأمین زمین و اجرای طرح‌های مرتبط با مساکن حمایتی و جوانی جمعیت با سیاست واگذاری زمین گروهی به متقاضیان در قالب دو طرح اصلی «کوی ارم» و «کوی ثمین ۳» برای متقاضیان واجدشرایط براساس بخشنامه‌های ابلاغی، در حال پیگیری است، گفت؛ بعد از تخصیص زمین در سامانه جامع حمایتی مسکن، فرایند قرعه کشی قطعات و واگذاری اراضی در این دو سایت بر اساس ضوابط قانونی و چارچوب‌های مصوب انجام می‌شود و تلاش شده شفافیت و عدالت در تخصیص و واگذاری زمین، مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

وی افزود؛ در کوی ثمین ۳، پس از گروهبندی اعضا، تخصیص زمین و قرعه‌کشی برای ۴۶۰ نفر از متقاضیان جوانی جمعیت و دو هزار و ۶۰۰ نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان؛ با بیان اینکه نظرسنجی و گروه بندی در کوی ارم نیز انجام شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها، فرآیند قرعه کشی ۱۸۰۰ متقاضی جوانی جمعیت در کوی ارم طی هفته آینده اجرا خواهد شد، گفت: متقاضیان این سایت پس از طی مراحل تشکیل پرونده و استعلامات صورت گرفته و تأیید شرایط و اولویت بندی، در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند تا قطعه زمین تخصیصی مشخص شود.

شاهین فر تاکید کرد؛ در کوی ارم نیز حدود ۵ هزارو ۵۰۰ نفر از متقاضیان ثبت‌نامی در سامانه نهضت ملی مسکن تخصیص داده شده‌اند که گروه بندی اعضا انجام شده و قرعه کشی قطعات نیز انجام خواهد شد.

وی گفت: مهمترین شاخص‌ها در اولویت بندی متقاضیان طرح جوانی جمعیت شامل نداشتن مالکیت شخصی، فرم «ج» از ابتدا سبز، زمان ثبت نام، تعداد فرزندان، دهک درآمدی، سن متقاضی و در برخی موارد شرایط خاص خانواده‌هایتامین زمین برای مساکن حمایتی و طرح جوانی جمعیت متقاضیان زنجانی انجام شده است دارای فرزندان چندقلو بوده است.

وی افزود: محدودیت زمین باعث شده واگذاری‌ها به‌صورت مرحله‌ای انجام شود و متقاضیان بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده در نوبت قرار گیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، بیان داشت: طرحهای انبوه سازی نهضت ملی مسکن که از سال ۱۳۹۹ در دو سایت اصلی کوی زنگان و کوی زیتون به تدریج اغاز شده است.

شاهین فر متوسط پیشرفت فیزیکی طرح های نهضت ملی مسکن در استان را ۸۷درصد اعلام کرد و گفت: این استان جزو استان‌های پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور است.

وی افزود: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته تحویل واحد‌ها فاز به فاز به متقاضیان انجام می‌شود و به شرط تامین منابع مالی، اجرای پروژه‌های انبوه سازی مساکن حمایتی تا پایان سال ۱۴۰۵ تمام می‌شود.