پخش زنده
امروز: -
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با محوریت بررسی وضعیت آلودگی هوای اراک با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و جمعی از مدیران ملی و استانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در این نشست، تأثیر استفاده از مازوت کمسولفور در کاهش آلودگی هوای اراک مورد تأکید قرار گرفت و دستگاههای مسئول بر ضرورت تداوم تأمین این نوع سوخت برای نیروگاه شازند تأکید کردند.
همچنین توسعه نیروگاههای خورشیدی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان یکی از راهکارهای پایدار برای مدیریت آلودگی هوا مطرح شد.
بر اساس مصوبات جلسه، مقرر شد پیگیریهای لازم در شورای اقتصاد برای کاهش ۵۰ درصدی مصرف مازوت در نیروگاه شازند تا سال آینده با بهرهگیری از سوختهای جایگزین از جمله LPG و SNG انجام شود.