به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی با اشاره به جلسه هماهنگی در خصوص تخصیص حداقل ۳۰ درصد از منابع جزء به واحد‌های حمایتی گفت: این واحد‌ها شامل کمیته امداد، بنیاد برکت، بنیاد علوی و سایر نهاد‌های مشابه موظف شدند با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان، نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط برای استفاده از این منابع اعتباری قرض‌الحسنه به بانک‌ها اقدام کنند.

وی افزود: این طرح در راستای تسهیل دسترسی اقشار نیازمند و حمایت‌شده به منابع مالی کم‌بهره و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی استان اتخاذ شده است.