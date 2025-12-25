پخش زنده
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از افزایش ظرفیت انتقال نفت خام از جنوب به مرکز و شمال کشور با بهرهبرداری از خط لوله جدید انتقال نفت خام سبزآب - شازند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «علی احمدیپور» : با راهاندازی خط لوله جدید سبزآب - شازند، افزون بر افزایش ظرفیت انتقال نفت خام از جنوب به مرکز و شمال کشور و تأمین خوراک پالایشگاههای موجود در نیمه شمالی، این خط بهعنوان یک پشتیبان عملیات انتقال نفت خام در کشور فعال خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه طول خط لوله سبزآب - شازند حدود ۳۴۰ کیلومتر است که ۱۰۴ کیلومتر از آن در محدوده سبزآب تا تنگ فنی ۳۰ اینچ و مابقی خط تا شازند ۲۶ اینچ است، افزود: همچنین ظرفیت فعلی این خط حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز است و ظرفیت این خط در نهایت ۱۲۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که پیشبینی میکنیم یک تا دوماه آینده به ظرفیت کامل برسیم.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تصریح کرد: در مرحله نخست عملیات پرکردن این خط در اواخر مرداد تا اواسط شهریور امسال انتقال نفت خام در محدوده سبزآب تا تنگ فنی انجام شد و در مرحله دوم پس از یکماه از شروع عملیات در محدوده بخش دوم خط، روز چهارشنبه، سوم دیماه نفت خام به پالایشگاه شازند رسید.
اشتغالزایی ۵۰ نفره در فرآیند آمادهسازی خط انتقال نفت
احمدیپور با اشاره به وجود ۵ تلمبهخانه در مسیر این خط از اشتغالزایی حدود ۱۰ نفر نیروهای فنی و عملیاتی و پشتیبانی در هر کدام از مراکز انتقال خبر داد و گفت: با احتساب ۵ تلمبهخانه، ۵۰ نفر درگیر عملیات پرکردن این خط بودند که در طول ۲۴ ساعت ۱۲۰۰ نفر ساعت روزانه و ۳۶ هزار نفر ساعت ماهانه کار انجام شده و خط آماده بهرهبرداری کامل شده است.
وی درباره مزایای این پروژه در زمینه تسهیل عملیات انتقال نفت خام کشور افزود: فعالیت این خط در کنار دو رشته خط انتقال نفت خام دیگر که از جنوب به سمت مرکز و شمال کشور میآید، کمک بزرگی برای پشتیبانی از انتتقال نفت خام و تأمین خوراک پالایشگاههای شمالی کشور خواهد بود.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تصریح کرد: ظرفیت مازاد افزون بر خطوط موجود به صنعت انتقال نفت کمک بزرگی خواهد بود تا افزون بر کاستن از فشار عملیات انتقال و انتقال ایمن فرآورده، در صورت مشکلات احتمالی در خطوط موجود، از این خط بهعنوان یک خط پشتیبان مطمئن و ارزشمند برای تأمین خوراک پالایشگاههای شازند و تهران بهرهمند شویم.
احمدیپور گفت: تجهیزات و قطعات مورد نیاز احداث این خط لوله عمدتا ایرانی بوده و از طریق شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بهعنوان مجری پروژه از طریق شرکتهای ایرانی تأمین شده است.