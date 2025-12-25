در چارچوب رقابت‌های هفته بیستم لیگ برتر فوتسال کشور، تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و سن‌ایچ ساوه در سالن فجر بندرعباس به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر ۱ به سود تیم سن‌ایچ ساوه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در این مسابقه، دانیال گیویلی یک گل و سوران بالکانه با به ثمر رساندن دو گل، گلزنان تیم سن‌ایچ ساوه بودند. تک گل تیم پالایش نفت بندرعباس را نیز امیرحسین دهقانی به ثمر رساند.

