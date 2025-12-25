به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ محمدرضا قاضی با اعلام این خبر گفت: صبح امروز شرایط برای انباشت آلاینده‌های جوی در سطح استان مهیا خواهد بود و کاهش کیفیت هوا در سطح استان انتظار می‌رود. وی افزود: روز جمعه آسمان قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد انتظار می‌رود و در ارتفاعات بارش پراکنده رخ خواهد داد.

قاضی گفت: روز شنبه آسمان نیمه ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد انتظار می‌رود؛ در این روز در ارتفاعات بارش پراکنده رخ خواهد داد؛ تغییرات دما طی روز‌های آینده محسوس نخواهد بود.