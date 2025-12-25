پخش زنده
معاون آموزش و تعالی حوزه معارف اسلام ناب سازمان تبلیغات اسلامی از آغاز فعالیت مراکز تربیتی اسلام ناب با محوریت ترویج تفکر ناب اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام موسوی در نشست مدیران و استادان مراکز معارف ناب اسلامی همدان با تشریح اهداف و برنامههای مراکز معارف ناب در سراسر کشور، هدف از ایجاد این مراکز را تبیین مبانی توحیدی، معنوی و تمدنی گفتمان انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: این طرح در راستای ترویج تفکر ناب اسلامی و ارتقای سطح معرفتی جامعه، بهویژه نسل جوان، برنامهریزی شده است.
او افزود: برای ارتقای معرفت دینی در سطح جامعه نیازمند مراکزی است که معارف ناب اسلامی را به زبانی دقیق، معتبر و قابل فهم برای عموم مردم ارائه کند، این طرح ماهیتی حوزوی دارد و سازمان تبلیغات اسلامی نقش پشتیبان دارد.
موسوی تصریح کرد: مراکز معارف اسلام ناب وظیفه دارد معارف اصیل را در دسترس عموم مردم قرار دهد و زمینه حضور و مشارکت قشرهای مختلف جامعه را فراهم سازد.
معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی حوزه معارف اسلام ناب رویکرد تحولی هفت ساله دوم سازمان تبلیغات اسلامی دانست و تأکید کرد: بازیابی جایگاه حقیقی تبلیغ به جرگه و عرصه طلبگی کشور با حوزه معارف اسلام ناب بنا دارد در جبران رویکرد هفت ساله اول و احاله امر فرهنگی مردم در هفت ساله دوم ایجاد ارزشهای جدید در جامعه را با محوریت شبکه تبلیغ قرار دهد که شاهد عملیاتها و کنشهای فرهنگی جدیدی باشیم.
حجت الاسلام موسوی گفت: آنچه که از ارزشهای نهفته در جامعه، از مشروطیت تا انقلاب اسلامی شاهد هستیم را در رویکرد تحولی جدید سازمان تبلیغات اسلامی، تلاش شده تا تبدیل به عملیاتهای فرهنگی شود.
معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی حوزه معارف اسلام ناب گفت: برای این عملکرد در حوزههای اجتماعی نیاز به تعاریف مشترک، معارف مشترک و ارزشهای مشترک جامعه وجود دارد که بنای حوزه معارف اسلام ناب بر ترویج این ادبیات توسط طلاب و مبلغین و ایجاد یک جریان جدید برای نبرد تمدنی در نظر دارد.