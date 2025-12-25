تعداد شرکت‌های هواپیمایی فعال در فرودگاه کرمانشاه به عدد ۱۴ رسید.

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه گفت: بر اساس نیازسنجی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته دو شرکت هواپیمایی دیگر هر یک با ۴ پرواز هفتگی به ترتیب در مسیر‌های رفت و برگشت تهران – کرمانشاه و عسلویه - کرمانشاه فعالیت خود را در فرودگاه کرمانشاه آغاز کردند.

بیاتی افزود: هم اکنون ۸۰ پرواز برنامه‌ای هفتگی در ۶ مقصد داخلی و یک مقصد خارجی (جده عربستان پرواز‌های حج) در فرودگاه کرمانشاه انجام می‌شود.

شرکتهای هواپیمایی یزد ایر و جی اسکای دو شرکتی هستند که فعالیت خود را به تازگی در فرودگاه کرمانشاه آغاز کرده اند.