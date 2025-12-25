طرح جامع شهر راور، شهرک صنوف مزاحم شهری و طرح نهضت ملی مسکن در نشستی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

بررسی و پایش طرح‌های کلان شهری راور و آخرین وضعیت اجرایی

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان ؛ طرح جامع شهر راور، شهرک صنوف مزاحم شهری و طرح نهضت ملی مسکن در نشستی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان و مسئولان شهری و شهرستانی مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

در تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، نشست بررسی و پایش مسائل و طرح‌های شهرستان راور با محوریت طرح جامع شهر، شهرک صنوف مزاحم شهری و طرح نهضت ملی مسکن، با حضور علی حاجی‌زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان، رحیمی‌پور شهردار راور، یزدان‌پناه رئیس شورای اسلامی شهر راور و عسکری رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان راور برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرایی، چالش‌ها و موانع پیش‌روی طرح‌های مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

علی حاجی‌زاده در این جلسه با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تعیین تکلیف موضوعات مرتبط با طرح جامع شهر راور را از اولویت‌های اصلی توسعه شهری عنوان کرد.

همچنین موضوع شهرک صنوف مزاحم شهری به‌صورت ویژه بررسی و راهکار‌های لازم جهت اجرای آن مطرح شد.