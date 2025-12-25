به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی گفت: مشکلات این طرح های تولیدی در شهرستان‌های شهرکرد، فرخشهر، اردل، بروجن، سامان وکیار درحوزه‌های دامپروری، سردخانه، گلخانه، توسعه باغات و مرغداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت وتصمیمات لازم برای پیشبرد آنها اتخاذ شد.

وی از حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی، کمک به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تسهیل در تأمین منابع مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و رفع سایر موانع پیش‌روی فعالان بخش کشاورزی خبر داد.