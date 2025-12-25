به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دبیر یادواره شهدا گفت: هرساله یادواره ۱۴ شهید محله توحید بندرعباس با حضور مردم و مسئولان برگزار می‌شود.

علی رحمت زاده افزود: هدف از برگزاری این یادواره زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و آشنایی نسل جوان با فرهنگ و ایثار شهادت است.

وی گفت: اجرای سرود، تجلیل از خانواده شهدا، بیان خاطرات شهدا، روایتگری و قرائت وصیتنامه شهدا از مهم‌ترین برنامه‌های این یادواره است.