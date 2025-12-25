پخش زنده
رئیس سازمان بورس با اشاره به ورود هوش مصنوعی و پیچیدهتر شدن ساختارهای مالی، بر لزوم تحول دیجیتال و سرمایهگذاری فناورانه در حرفه حسابرسی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتاله صیدی در نخستین همایش ملی تحول دیجیتال و نوآوری در حسابرسی با بیان اینکه با ورود هوش مصنوعی و چندلایهشدن ساختارهای مالی و اقتصادی، حسابرسی به شیوههای رایج دیگر پاسخگوی نیازهای بازار نخواهد بود، اظهار کرد: همانطور که نقش فناوری دیجیتال در زندگی روزمره ملموس است، در اقتصاد و بازار سرمایه نیز فناوریهای نوین اهمیت بیشتری پیدا کردهاند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اهداف بازار سرمایه گفت: افزایش قابلیت اتکای گزارشهای مالی و ارتقای شفافیت، دو محور اصلی مورد توجه بازار سرمایه است که با همکاری مؤسسات حسابرسی، سازمان حسابرسی و دانشگاهها دنبال میشود.
صیدی با تأکید بر لزوم ارزیابی مؤسسات حسابرسی معتمد بورس بر اساس زیرساختهای دیجیتال تصریح کرد: بدون برخورداری از فناوریهای لازم، پوشش ریسک عدم کشف و ارائه گزارشهای مالی شفاف و قابل اتکا امکانپذیر نخواهد بود.
وی سرمایهگذاری دیجیتال را ضرورتی اجتنابناپذیر برای مؤسسات حسابرسی دانست و گفت: سازمان بورس در این مسیر همراه مؤسسات خواهد بود و مدلهایی مانند ایجاد شرکتهای خدماتی مشترک یا سرمایهگذاری مستقل میتواند مورد توجه قرار گیرد.