انتصاب فرمانده بسیج سبزوار به جانشینی بسیج اقشار و متخصصین سپاه امام رضا(ع)
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سبزوار به سمت جانشین ستاد بسیج اقشار و متخصصین سپاه امام رضا (ع) منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی، «سرهنگ پاسدار هادی موحدنیا» با حکم فرماندهی این سپاه، به عنوان جانشین فرماندهی ستاد بسیج اقشار و متخصصین سپاه امام رضا (ع) منصوب شد.
این انتصاب در راستای بهرهمندی از تجارب ارزنده، تعهد، شایستگی و عملکرد موفق سرهنگ موحدنیا در عرصههای مدیریتی و فعالیتهای جهادی صورت گرفته است.