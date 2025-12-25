فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سبزوار به سمت جانشین ستاد بسیج اقشار و متخصصین سپاه امام رضا (ع) منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، به نقل از روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی، «سرهنگ پاسدار هادی موحدنیا» با حکم فرماندهی این سپاه، به عنوان جانشین فرماندهی ستاد بسیج اقشار و متخصصین سپاه امام رضا (ع) منصوب شد.

این انتصاب در راستای بهره‌مندی از تجارب ارزنده، تعهد، شایستگی و عملکرد موفق سرهنگ موحدنیا در عرصه‌های مدیریتی و فعالیت‌های جهادی صورت گرفته است.