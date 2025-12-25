پخش زنده
اعضای هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرمشهر انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در جلسه انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیات اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان خرمشهر آقایان جهاد ابراهیمی، شاهین خزلی، مهدی بقالپور، اردشیر منصوری، هادی آبیار، هانی شامیان، مرتضی انگالی بوشهر و عدنان مؤمنین به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخابات در این شهرستان معرفی شدند.
فرماندار خرمشهر در این نشست با اشاره به دستورات رئیسجمهور و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات گفت: وظیفه اصلی برگزارکنندگان انتخابات، افزایش مشارکت مردمی در کنار امنیت، شفافیت و اجرای مر قانون است.
شاهین هاشمی افزود: در انتخاب اعضای هیات اجرایی، افراد معتمد، بیطرف، توانمند، با تقوا و مورد اعتماد اقشار مختلف مردم برگزیده شدند تا سلامت و اعتبار انتخابات حفظ شود.
او ادامه داد: بار اصلی برگزاری انتخابات بر عهده هیئت اجرایی است که متشکل از هشت نفر معتمد، فرماندار، رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال خواهد بود.
فرماندار ویژه خرمشهر گفت: فرآیند ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ دیماه آغاز میشود و امید است با همکاری اعضای هیات اجرایی و هیات نظارت، انتخابات به نحو احسن برگزار شود.