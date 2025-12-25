پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: امروز یکی از عمدهترین چالشهای اقتصاد ایران، موضوع نقدینگی است؛ در حالی که منابع مالی بزرگی در دست مردم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان ؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:ذخایر طلای خانوارها یکی از مهمترین منابع مالی مغفول مانده در کشور است، زیرا اگر جمعیت ۸۰ میلیونی ایران را شامل حدود ۲۰ میلیون خانوار چهار نفره در نظر بگیریم و هر خانوار تنها ۱۰۰ گرم طلا (به شکل زیور آلات و سکه و طلای آبشده) در اختیار داشته باشد، مجموع این ذخایر به حدود دو تن میرسد که ارزشی معادل ۳۰ هزار همت دارد این سرمایه غیر از نقدینگی ارزی و ریالی است که در اختیار مردم است و این ظرفیت عظیم میتواند پشتوانهای مهم برای اقتصاد ملی باشد.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در یکصد و هفدهمین نشست شورای گفت وگوی استانی دولت وبخش خصوصی استان کرمان با اشاره به مشکلات نقدینگی در کشور افزود: امروز یکی از عمدهترین چالشهای اقتصاد ایران، موضوع نقدینگی است؛ در حالی که منابع مالی بزرگی در دست مردم قرار دارد.
وی تاکید کرد: دولت و حاکمیت باید با تدوین برنامهای جامع، سرمایههای خرد و کلان مردم را جذب کرده و آنها را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: دولت باید با اعتمادسازی مردم را به این عرصه سوق دهد تا منابع خود را به تولید اختصاص دهند و از مزایای آن بهرهمند شوند.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد:طرحهای متعددی در زمینه ابزارهای تأمین مالی اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شده که در صورت تبدیل شدن به برنامه اجرایی، میتواند نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال ایفا کند.
وی همچنین انتقال منابع مالی شرکتهای بزرگ به استان را یکی دیگر از راهکارهای افزایش توان مالی استان کرمان دانست و گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور، شرکتهای بزرگ استانی موظف به ایفای نقش در این زمینه هستند و همه مجموعهها باید با همکاری و همافزایی، زمینه اجرای این قانون و تامین منابع مالی استان را فراهم کنند.