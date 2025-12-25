پنجمین جشن بزرگ میلاد حضرت علی (ع) و پدران آسمانی به منایسبت میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، روز دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ جشن بزرگ میلاد حضرت علی (ع) و پدران آسمانی با هدف پاسداشت مقام حضرت علی (ع) و تکریم جایگاه پدران آسمانی، به‌ویژه شهدای والامقام، و با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مردم شیراز و استان فارس و جمعی از مسئولان استانی و کشوری برگزار می‌شود.

در این جشن بزرگ، جمعی از هنرمندان ملی به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری خواهند پرداخت و تلاش شده است فضایی معنوی، مردمی و در شأن مقام امیرالمؤمنین (ع) و خانواده‌های شهدا فراهم شود.