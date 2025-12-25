پخش زنده
برنامههای «از حجره تا خاکریز»، «گسل» و «برنامه هفتم»، از شبکههای رادیویی اقتصاد و ایران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «از حجره تا خاکریز»، به مرور زندگی خانواده شهیدپرور حاج سید محمدعلی موسوی، از کسبه قدیمی بازار، میپردازد.
حاج سید محمدعلی موسوی کاسب بازار و میوهفروش بود و دو پسرش از سنین نوجوانی در کنار او به کار مشغول بودند. با آغاز جنگ تحمیلی، او راهی جبهه شد و در غیابش، مغازه با همراهی همسرش و فرزندان اداره میشد.
با ادامه جنگ و بزرگتر شدن فرزندان، پسران نیز راهی جبهه شدند. «سیدعلیمحمد» به عنوان آرپیجیزن در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسید و «سیدعلی» دیگر فرزند خانواده که در طول هشت سال دفاع مقدس تخریبچی بود، پس از جنگ به گروه تفحص شهدا پیوست و سال ۱۳۷۱ در منطقه فکه حین تفحص پیکر شهدا به شهادت رسید.
در این برنامه، مهدخت نعمتزاده، مستندساز «از حجره تا خاکریز» با خانواده شهید موسوی گفتوگو کرده است.
برنامه «از حجره تا خاکریز»، جمعهها، ساعت ۱۲:۳۰، از رادیو اقتصاد پخش میشود.
همزمان با سالروز زلزله بم و «روز ملی ایمنی در برابر زلزله»، برنامه «گسل»، جمعه ۵ دی، ساعت ۱۵:۱۵، از رادیو ایران پخش میشود.
این برنامه، با حضور کارشناسان حوزه زلزلهشناسی کشور، به بررسی راههای کاهش خسارات و افزایش تابآوری در جامعه می پردازد.
برنامه «گسل»، با هدف جلب نظر و توجه عمومی به عواقب وقوع پدیدههای طبیعی، شناسایی عوامل پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و گسترش فرهنگ ایمنی در جامعه پخش می شود.
در این ویژهبرنامه، محمد پورمحمدشهاوار (رئیس شبکه ملی زلزلهنگاری کشور)، مهدی زارع (استاد و رئیس مرکز پیشبینی زلزله پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله) و علی بیتاللهی (مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)، به بررسی درسآموختههای زلزله بم، وضعیت مخاطرات لرزهای کشور و راهکارهای علمی و اجرایی کاهش آسیبپذیری میپردازند.
برنامه «گسل»، به تهیهکنندگی مریم بانوفطرتی و اجرای احمد طبعی میکوشد با نگاهی علمی و کاربردی، نقش آگاهی عمومی و برنامهریزی پیشگیرانه را در حفظ جان و سرمایههای ملی پررنگتر کند.
«برنامه هفتم»، با موضوع «اهداف کمی و سنجههای عملکردی ارتقای نظام علمی و پژوهشی کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه»، از رادیو اقتصاد پخش می شود.
این برنامه با حضور کارشناسان، سنجههای عملکردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، سهم محصولات هایتک و تحقق سهم ۷ درصدی این محصولات در برنامه هفتم توسعه ، بررسی و تحلیل می شود.
در این گفتوگو با حضور علیاکبر پرج (دبیر کارگروه تولید بار اول معاونت علمی)، میلاد مقدسپور (مدیر برنامه شرکتهای دانشبنیان) و حسین حسینینژاد (مدیرکل حمایت و توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی ریاستجمهوری)، به پرسشها و ابهامهای مطرح در این حوزه پاسخ داده خواهد شد.
«برنامه هفتم»، به تهیهکنندگی لیلا روزبهانی و اجرای محسن احمدیفرد، پنجشنبهها ساعت ۲۱:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش میشود.