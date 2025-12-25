برنامه‌های «از حجره تا خاکریز»، «گسل» و «برنامه هفتم»، از شبکه‌های رادیویی اقتصاد و ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «از حجره تا خاکریز»، به مرور زندگی خانواده شهیدپرور حاج سید محمدعلی موسوی، از کسبه قدیمی بازار، می‌پردازد.

­حاج سید محمدعلی موسوی کاسب بازار و میوه‌فروش بود و دو پسرش از سنین نوجوانی در کنار او به کار مشغول بودند. با آغاز جنگ تحمیلی، او راهی جبهه شد و در غیابش، مغازه با همراهی همسرش و فرزندان اداره می‌شد. ­

با ادامه جنگ و بزرگ‌تر شدن فرزندان، پسران نیز راهی جبهه شدند. «سیدعلی‌محمد» به عنوان آرپی‌جی‌زن در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسید و «سیدعلی» دیگر فرزند خانواده که در طول هشت سال دفاع مقدس تخریب‌چی بود، پس از جنگ به گروه تفحص شهدا پیوست و سال ۱۳۷۱ در منطقه فکه حین تفحص پیکر شهدا به شهادت رسید. ­

در این برنامه، مهدخت نعمت‌زاده، مستندساز «از حجره تا خاکریز» با خانواده شهید موسوی گفت‌و‌گو کرده است. ­

برنامه «از حجره تا خاکریز»، جمعه‌ها، ساعت ۱۲:۳۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

هم‌زمان با سالروز زلزله بم و «روز ملی ایمنی در برابر زلزله»، برنامه «گسل»، جمعه ۵ دی‌، ساعت ۱۵:۱۵، از رادیو ایران پخش می‌شود.

این برنامه، با حضور کارشناسان حوزه زلزله‌شناسی کشور، به بررسی راه‌های کاهش خسارات و افزایش تاب‌آوری در جامعه می پردازد.

برنامه­ «گسل»، با هدف جلب نظر و توجه عمومی به عواقب وقوع پدیده‌های طبیعی، شناسایی عوامل پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و گسترش فرهنگ ایمنی در جامعه پخش می شود.

در این ویژه‌برنامه، محمد پورمحمدشهاوار (رئیس شبکه ملی زلزله‌نگاری کشور)، مهدی زارع (استاد و رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله) و علی بیت‌اللهی (مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)، به بررسی درس‌آموخته‌های زلزله بم، وضعیت مخاطرات لرزه‌ای کشور و راهکار‌های علمی و اجرایی کاهش آسیب‌پذیری می‌پردازند. ­

برنامه «گسل»، به تهیه‌کنندگی مریم بانوفطرتی و اجرای احمد طبعی می‌کوشد با نگاهی علمی و کاربردی، نقش آگاهی عمومی و برنامه‌ریزی پیشگیرانه را در حفظ جان و سرمایه‌های ملی پررنگ‌تر کند.

«برنامه هفتم»، با موضوع «اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی و پژوهشی کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه»، از رادیو اقتصاد پخش می شود.

این برنامه با حضور کارشناسان، سنجه‌های عملکردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سهم محصولات های‌تک و تحقق سهم ۷ درصدی این محصولات در برنامه هفتم توسعه ، بررسی و تحلیل می شود. ­

در این گفت‌و‌گو با حضور علی‌اکبر پرج (دبیر کارگروه تولید بار اول معاونت علمی)، میلاد مقدس‌پور (مدیر برنامه شرکت‌های دانش‌بنیان) و حسین حسینی‌نژاد (مدیرکل حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری)، به پرسش‌ها و ابهام‌های مطرح در این حوزه پاسخ داده خواهد شد. ­

«برنامه هفتم»، به تهیه‌کنندگی لیلا روزبهانی و اجرای محسن احمدی‌فرد، پنج‌شنبه‌ها ساعت ۲۱:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.