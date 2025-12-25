مهلت ارسال مقالات به همایش ملی آموزش و پرورش استثنایی در هزاره سوم؛ فرصت‌ها و چالش‌ها تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با توجه به استقبال گسترده پژوهشگران و درخواست‌های مکرر برای افزایش فرصت ارسال آثار، مهلت ارسال مقالات به همایش ملی «آموزش و پرورش استثنایی در هزاره سوم؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

بر این اساس، پژوهشگران می‌توانند مقالات علمی و پژوهشی خود را در چهارچوب محور‌های اعلام‌شده همایش، تا تاریخ مذکور از طریق سامانه رسمی همایش ارسال کنند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات می‌توانند به وب‌سایت همایش به نشانی cee.csdeo.ir مراجعه کرده یا با دبیرخانه همایش به شماره ۰۲۱۶۶۹۷۱۵۹۹ (ساعات پاسخگویی ۹ تا ۱۵، شنبه تا چهارشنبه) تماس بگیرند.