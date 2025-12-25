\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b\u00a0\u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u063a\u0644\u0647 \u0648 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0627\u0632\u0631\u06af\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06f4\u06f0 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0645\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u062e\u0635\u0635\u06cc \u0622\u0631\u062f \u0648 \u0646\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n